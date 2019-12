Região – Mulher é assassinada a facadas pelo marido após suposta traição

Mulher é assassinada a facadas pelo marido após suposta traição

Um crime passional chocou a cidade de Miguelópolis no início da manhã deste domingo (29). Um desempregado de 37 anos assassinou a companheira a facadas após uma suposta traição. De acordo com a Polícia Militar, Luiz Cesar Andrade Figueiredo de 37 anos, flagrou sua esposa, a dona de casa Luciana da Silva, 39 com outro homem na cama ele então desferiu golpes de faca na mulher, fugiu após o crime mas acabou preso atrás de uma estante na casa da ex.

A vítima foi socorrida mas chegou sem vida ao hospital. O assassino não ofereceu resistência e foi preso em flagrante pelo crime de feminicídio e já está a disposição da justiça.