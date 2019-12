PREFEITURA DE JABOTICABAL ESTA COM PROCESSO SELETIVO ABERTO

A PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOTICABAL, Estado de São Paulo, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela

legislação vigente, torna público que realizará, por meio do INSTITUTO MAIS DE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO

SOCIAL, Processo Seletivo para Provimento de Funções Públicas de Agente Comunitário de Saúde atualmente

vagas e das que vagarem no prazo de validade do Processo Seletivo, sob o Regime Jurídico de Direito

Administrativo (Lei Municipal n.o 4.243, de 25 de agosto de 2011) e Lei Federal n.o 11.350, de 05 de outubro de 2006,

alterada pela Lei Federal n.o 13.595, de 05 de janeiro de 2018 e Lei Municipal n.o 4.454, de 18 de setembro de 2013, de

acordo com a distribuição de Vagas por ESF/UBS/Área de Abrangência e nível de escolaridade especificados no Capítulo

I, deste Edital, sob a supervisão da Comissão do Processo Seletivo – Edital No 02/2019, instituída pela Portaria n.o 1.091,

de 12 de dezembro de 2019.

O Processo Seletivo reger-se-á pelas disposições contidas nas Instruções Especiais, que ficam fazendo parte integrante

deste Edital.

