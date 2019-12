DOAÇÃO DE SANGUE – UM ATO DE AMOR

Nosso amigo e irmão Ninho ainda está no CTI, graças a Deus está tendo melhoras!

Mas está necessitando de doação de sangue.

Todos os tipo são bem-vindos.

As doações são feitas na Quintino Bocaiúva,470. Centro,Ribeirão Preto. Das 7:30h as 17:30h.

Levar documentos,dar o nome completo dele( Antônio Inocêncio Lopes e informar o hospital ( São Francisco, CTI, leito 8). No dia 04/01/2020 próximo sábado estará saindo defronte à prefeitura municipal de Guariba um Ônibus as 6:00 hrs da manhã para levar os doadores .

Agradecemos as orações e colaboração de todos.