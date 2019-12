Comunicado à imprensa – Horário de funcionamento do comércio no Ano Novo

O Sindicato do Comércio Varejista de Ribeirão Preto e Região (SINCOVARP) e a Câmara de Dirigentes Lojistas de Ribeirão Preto (CDL) informam que em 31 de dezembro de 2019 (terça-feira), véspera do Dia da Confraternização Universal (1/1), as lojas do Centro e dos corredores comerciais dos bairros funcionam das 9h às 18h. Em 1º de janeiro de 2020 (quarta-feira), feriado, os estabelecimentos não abrem. Na quinta-feira (2 de janeiro), as lojas funcionam normalmente, das 9h às 18h.

Horário de funcionamento:

31 de dezembro de 2019 (terça-feira) – das 9h às 18h

1º de janeiro de 2020 (quarta-feira) – fechado

2 de janeiro de 2020 (quinta-feira) – das 9h às 18h