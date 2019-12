Ribeirão Preto abre temporada de folia com Bloco Eva no Shopping Iguatemi

Pelo segundo ano consecutivo, a Talk Produções em parceria com a LC Eventos inicia o “aquecimento” do Carnaval em Ribeirão Preto com o tradicional “Ensaio do Bloco Eva”. Garantindo o clima de folia e muita descontração para os foliões, o evento acontece no dia 08 de fevereiro, no Shopping Iguatemi da cidade.

O evento promete uma programação diversificada, com a mistura de vários ritmos. Entre as atrações já confirmadas está a Banda Eva, comandada pelo vocalista Felipe Pezzoni. Considerado como um dos principais símbolos do axé e do carnaval, o grupo traz pela primeira vez para Ribeirão Preto o projeto “EVA 4.0”, que marca as quatro décadas de carreira da banda.

O show, apresentado no pré-carnaval ribeirão-pretano, contará com um repertório de canções inéditas como “40° de Amor” – gravada com Wesley Safadão; “Brinquedo Favorito” – com Léo Santana; “Stand-up (No Seu Portão) – ao lado de Mumuzinho; “Fica de Boa” – com participação de Durval Lelys; além dos grandes sucessos dos 40 anos de folia da banda, como “Me Abraça”, “Vem Meu Amor”, “Não Me Conte Seus Problemas”, “Não Precisa Mudar”, “De Ladinho”, “Alô Paixão” e “Arerê”.

Detalhes sobre estrutura, programação completa e venda de ingressos serão anunciados em breve.

Programe-se

“Ensaio do Bloco Eva”

Quando: 08 de fevereiro

Local: Shopping Iguatemi Ribeirão Preto

Informações: (16) 3916-2399