Jaboticabal recebe reforço no policiamento

A cidade de Jaboticabal vem recebendo reforço no policiamento tendo em vista as atividades de final do ano. Por 3 dias consecutivos a policia militar esteve recebendo reforço da região para realizar operações .

Primeiro foram os cadetes que estiveram em Jaboticabal reforçando o patrulhamento nas ruas. Depois neste final de semana várias viaturas do BAEP – Batalhão de Operações Especiais estiveram na cidade realizando incursões. E neste domingo também houve o reforço do helicoptero da policia que esteve em diversos bairros da cidade.

Durante as operações pelo menos 5 pessoas foram detidas e várias pessoas foram averiguadas.

Segundo as informações o objetivo é aumentar a segurança nas ruas da cidade.