Um sonho de Natal – Pessoas que fazem a diferença

Durante a formatura do Proerd, um dos formandos chamou a atenção pelos pedidos a Deus pra ganhar as bicicletas. Ele acabou não ganhando, porém neste dia 26 o Cabo Garcia ficou sabendo do caso e conseguiu a bicicleta pra doar a criança.

Além da bicicleta foram arrecadados 500 brinquedos para que o garoto em retribuição a sua oração atendida distribuisse as crianças do conjunto habitacional onde vive e assim sentir a emoção que sentimos quando realizamos estas ações . – Afirmou Garcia.

Pessoas que fazem a diferença por onde passam – Parabéns Cabo Garcia voce é daquelas pessoas que fazem a diferença e nos fazem acreditar em um mundo melhor.