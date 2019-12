Prefeito de Ribeirão Bonito é assassinado a tiros

O prefeito de Ribeirão Bonito, Francisco Campaner (PSDB), foi assassinado na tarde desta quinta-feira (26). O prefeito foi baleado em uma estrada de terra do sítio dos Ferreira, ao lado de uma indústria têxtil. A Polícia Militar já se encontra no local.

Além de Campaner, o chefe de gabinete do prefeito, Ary Santa Rosa, estava no mesmo veículo e também foi baleado. Ele não corre risco de morte. Já Edmo Marquette, que também estava no veículo, também foi alvejado e foi levado para a Santa Casa de São Carlos.

De acordo com testemunhas, duas pessoas encapuzadas foram as autoras dos disparos.

FONTE A CIDADE ON