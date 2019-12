Piracema recolhe ônibus e deixa usuários sem transporte em várias linhas

A empresa Piracema que é responsável pelo transporte intermunicipal na cidade de Jaboticabal recolheu alguns ônibus e deixou os usuários de algumas linhas sem transporte a partir de hoje, dia 26. Apenas seis linhas devem permanecer operando, segundo as informações que foram apuradas pelo Jornal Cidades.

A situação do transporte tem se agravado, a empresa esta com salários atrasados, a população reclama dos ônibus sucateados e a situação piora a cada dia . Veja relato :

T odo mundo sabe que sou esposa de motorista que hoje não atua mais na empresa…..último dia de trabalho foi dia 31 de outubro ….desde então estão sem receber até hoje….não dão nem satisfação de fazer o pagamento dos direitos dos funcionários. ….é uma vergonha total porque na hora de servir a empresa eles prestaram agora estão aí esquecidos !!!!!!!

O advogado da atual empresa Disse que recolheu esses sete ônibus para sua matriz em Piracicaba. Por motivo do transtorno que (A prefeitura de Jaboticabal ) fez criando esse projeto de lei.

Tarifa zero do transporte público. E também á atual empresa. Não poderia ficar fazendo investimentos no setor sabendo que não vai mais atendendo a população.

Editorial – Empresa simplesmente leva os ônibus embora e sem nenhum compromisso com a cidade ou com os moradores deixa moradores sem o serviço. Vale lembrar que o problema da falta de pagamento dos funcionários, greves, paralisações vem acontecendo direto e esta foi na verdade uma das razões que levou a Prefeitura a adotar o sistema de tarifa zero

