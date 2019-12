MORRE A MÃE DA JOVEM QUE FOI ASSASSINADA PELO PADRASTO EM AMÉRICO.

Por volta das 22:30 da última segunda-feira (25),a mãe da jovem assassinada pelo padrasto. Gileide de Souza Moreira, de 34 anos estava internada na Santa Casa de Araraquara em estado gravíssimo após ser esfaqueada pelo seu ex-companheiro, mas infelizmente acabou não resistindo.

O corpo deve ser encaminhado ao IML de Araraquara, e posteriormente velado e sepultado juntamente com a filha que já estava sendo velada.

ENTENDA O OCORRIDO.

A madrugada desta quarta-feira (25), de Natal, foi marcada por um homicídio na Rua Guimarães Pinheiro de Freitas, Jardim Luís Ometto 2, em Américo Brasiliense. Carolane Moreira Almeida de 18 anos, foi morta pelo padrasto.A vítima foi encontrada com várias facadas já sem vida pela equipe da Polícia Militar. A mãe dela e ex-companheira do autor, Gileide de Souza Moreira de 34 anos foi socorrida com urgência com diversas perfurações de faca pelo corpo e permanece internada em estado gravíssimo.O assassino, Uemes de Almeida Lopes de 20 anos, foi socorrido pelo Samu com um corte profundo no pescoço após tentar se matar e permanece internado sob escolta policial. Segundo a Polícia, ele não aceitava o fim do relacionamento. O corpo de Carolane foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) em Araraquara.