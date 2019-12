Morador de Sertãozinho morre após queda de escada enquanto prestava serviços no Carrefour

Um homem de 31 anos morreu depois de sofrer uma queda da escada com a qual trabalhava dentro do hipermercado Carrefour, em Ribeirão Preto. A vítima estava internada desde o dia 18 no HC-UE (Hospital das Clínicas Unidade de Emergências).

Segundo informações do B.O (boletim de ocorrência), a vítima de Sertãozinho identificada como Ângelo Carlos Zanirato Filho, prestava serviços a empresa terceirizada Radiobrás Telecom no refeitório do hipermercado, quando teria caído da escada. Após o acidente, o SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), foi acionado e a vítima encaminhada para o HC-UE vindo a óbito na manhã da última terça-feira (24).

O corpo de Ângelo foi encaminhado ao IML (Instituto Médico Legal) para identificação da causa da morte.

A Polícia Civil investiga o caso.