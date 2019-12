COMEMORAÇÃO OU BADERNA?? MOTOS ACELERAM NO MAXIMO E FAZEM CORTINA DE FUMAÇA NAS RUAS DE MATÃO

A comemoração do dia de Natal foi realizada por motoqueiros da cidade de Matão com as motos acelerando no máximo e produzindo uma cortina de fumaça em uma das ruas mais movimentadas de Matão.

A policia chegou a tentar intervir mas ninguém foi detido.

