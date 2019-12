Câmara de Guariba realiza sessão extraordinaria

A Câmara Municipal de Guariba, nos termos do Artigo 30, Inciso III da Lei Orgânica do Município, combinado com o Artigo 135 do Regimento Interno, comunica que realizará Sessão Extraordinária no dia 26 de Dezembro, Quinta-Feira, com início às 18:00 horas, para leitura, discussão e votação das seguintes matérias:

LEITURA, DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DO PROJETO DE LEI Nº. 099/2019 – AUTORIA DO EXECUTIVO MUNICIPAL – AUTORIZA O EXECUTIVO A CONCEDER ABONO FINANCEIRO, NO VALOR ÚNICO DE R$ 400,00 (QUATROCENTOS REAIS), NO MÊS DE JANEIRO DE 2020, AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DO QUADRO GERAL DE PESSOAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBA, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

LEITURA, DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DO PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº. 001/2019 AUTORIA MESA DIRETORA DESTA CÂMARA MUNICIPAL – AUTORIZA O PAGAMENTO EM CARÁTER EXTRAORDINÁRIO, SOMENTE NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, O VALOR ÚNICO DE R$.500,00, (QUINHENTOS REAIS), QUE SERÁ ACRESCIDO NO “AUXILIO ALIMENTAÇÃO” EM PECÚNIA, AOS SERVIDORES PÚBLICOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUARIBA.