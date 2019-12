Barrinha tem shows no seu aniversário

No próximo dia 30 de dezembro de 2019, nossa querida Barrinha fundada em 30 de dezembro de 1953, irá completar 66 anos de emancipação polìtica administrativa.

Convidamos todas as famílias, jovens, adultos e pessoas da melhor idade para participarem de mais um ANIVERSÁRIO DA NOSSA QUERIDA BARRINHA, cidade que nos acolhe e nos representa. Com muito esforço montamos uma programação de shows que acontecerá na nossa Praça Matriz nos dias 28 (sábado) 29 (domingo) e 30 (segunda) deste mês de dezembro. Todos estão convidados a participar. Contamos com sua presença! Barrinha merece!