Natal em Dumont

Aconteceu na última sexta-feira (20/12) na praça principal na cidade de Dumont a chegada do papai noel.

A festa contou com a presença do bom velhinho e personagens chegado por uma caminhonete enfeitada entregando balas para crianças presente,teve ainda guaraná, bolinho, água distribuída na fila, e a novidade foi a “neve” artificial que caiu, fazendo a festa para as crianças.

A festa contou com presentes gratuitos entregue pelo papai noel, cada criança, o responsável fez um cadastro na prefeitura para receber o brinquedo.

A festa foi organizada pela primeira dama Fernanda, e sua equipe.