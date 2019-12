Museu Histórico será revitalizado

Na manhã da quarta-feira (18), foi assinado pelo prefeito José Carlos Hori, em São Paulo, convênio no valor de R$ 395 mil para reforma do Museu Histórico de Jaboticabal Aloísio de Almeida.

A verba oriunda da Secretaria de Turismo, com recursos financeiros do Departamento de Apoio ao Desenvolvimento dos Municípios Turísticos – DADETUR 2019, foi a primeira que Jaboticabal recebe via MIT (Município de Interesse Turístico) e visa reformas estruturais com adaptação predial para acessibilidade e sistema de segurança contra incêndios.

“O Museu Histórico de Jaboticabal tem uma movimentação grande de visitantes durante o ano todo e agora ganhando destaque em simpósios e encontros nacionais e internacionais. A conquista desse recurso para a reforma vem como uma premiação pelo esforço de toda a equipe”, afirma o prefeito José Carlos Hori.

Além das exposições permanentes e temporárias, o Museu Histórico recebe várias ações culturais, dentre elas o Projeto Quinta no Museu, Projeto Pontos MIS, Fórum de Patrimônio e participa ainda de datas específicas do SISEM (Sistema Estadual de Museus) e do IBRAM (Instituto Brasileiro de Museus).

O Palacete da Turca – O edifício que abriga o Museu Histórico foi construído em 1925 por Azize Abigalil, mais conhecida como Turca e possui três pavimentos (térreo, primeiro e segundo andar). É uma construção única na região metropolitana de Ribeirão Preto e possui características em estilo greco romano, como a presença de colunas e capitéis na sacada do primeiro e segundo andar. Localiza-se em local privilegiado no centro da cidade, em um terreno de quase mil metros quadrados sendo 750 m² de área construída e o restante de jardins.

Desde sua inauguração em 1979 a instituição passou por apenas duas grandes reformas estruturais e necessita de reforma e modernização dos espaços internos e externos para oferecer serviços de melhor qualidade aos munícipes e turistas e o garantir a segurança de funcionários, acervos e visitantes.

Incremento ao Turismo – A reforma e a modernização dos espaços do Museu Histórico propicia uma maior atratividade para o munícipe e turista, ao garantir o acesso a um equipamento público com qualidade de expografia e manutenção predial, assegurando também o desenvolvimento do plano de segurança adequado para conter riscos e contingências da edificação. Todos esses fatores favorecem para que a instituição esteja aberta também aos finais de semana e feriados, movimentando a economia local ao atrair um número maior de visitantes da cidade e da região.