Concorrência do bar do aeroporto acontece na próxima quinta-feira (19)

Os interessados ainda tem tempo para participar da concorrência pública para uso do bar localizado no Aeroporto Municipal. O Edital com todas as informações está no site oficial de Jaboticabal. A entrega dos envelopes acontece dia 19 de dezembro, às 9h, no Paço Municipal, e a maior proposta será a vencedora.

“O edital traz todas as informações aos interessados em participar do processo. O bar tem área de 181 m² e, com a reforma da pista, o futuro de nosso aeroporto é bem promissor”, explica o secretário de Indústria, Comércio e Turismo, José Vantini Júnior.

O Aeroporto Municipal está localizado na Via de Acesso Prof. Paulo Donato Castelani s/n.º, próximo à Unesp.