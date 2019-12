APAE Ribeirão Preto ganha parque sensorial

Espaço de lazer permite aos assistidos experimentarem sensações diferentes e aguçarem os sentidos

A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Ribeirão Preto (APAE RP) inaugurou na última sexta-feira (13), o Parque Sensorial Celso Fujioka, na sede da instituição. O espaço inclusivo proporciona contato com a natureza e estimula todos os sentidos do corpo humano: a audição, a visão, o tato, o olfato e o paladar.

De acordo com a coordenadora pedagógica, Ívina Monteiro, o local foi idealizado por toda a equipe de educação da APAE RP. “Nas reuniões com os professores observamos a importância de criar um lugar onde fosse possível trabalhar os sentidos, aguçar a percepção e promover a inclusão dos assistidos. Assim, surgiu a ideia da construção do parque sensorial”, afirma.

O nome do novo ambiente é uma homenagem ao atual presidente da entidade. Celso Fujioka que encerra a gestão em 31 de dezembro de 2019 após exercer dois triênios (2014/2019). Fujioka agradeceu a homenagem e o reconhecimento dos profissionais que o acompanharam durante os seis anos à frente da entidade. “É uma honra intitular esse projeto que traz inúmeros benefícios aos atendidos da APAE Ribeirão Preto. Precisamos enaltecer esses profissionais que não medem esforços para prestar um relevante serviço à sociedade”.

Sobre o Parque Sensorial Celso Fujioka

Com diferentes pisos e texturas, como areia, grama e pedras, o espaço possui gangorra, balanço, casinha e brinquedos projetados com o intuito de promover o entretenimento saudável e inclusivo. Há também jardins verticais com plantas, temperos e ervas aromáticas.

O Parque Sensorial foi inspirado nas experiências que os professores já praticavam com os alunos em sala de aula. O ambiente é totalmente terapêutico e acessível, há canteiros com corrimão e rampa para cadeira de rodas.

Sobre a APAE Ribeirão

A APAE de Ribeirão Preto atende, atualmente, 469 assistidos nas áreas de educação, saúde e assistência social, entre bebês, crianças, jovens e adultos com deficiência intelectual e múltipla. Essas pessoas dependem integralmente do trabalho e dos profissionais que lá atuam para a reabilitação, melhoria de sua qualidade de vida e para a manutenção do quadro clínico, o que em muitos casos representa até o próprio direito à vida. Para as famílias, a APAE representa o acesso a um serviço gratuito de qualidade com tratamento profissional e cuidados especiais.

A entidade conta hoje com 104 profissionais que prestam serviços especializados de fonoaudiologia, fisioterapia, terapia ocupacional, psicologia, pedagogia, assistência social, neurologia, psiquiatria, enfermagem, nutrição e equipe de apoio. Nos últimos tempos a APAE tem sofrido com a falta de recursos e depende cada vez mais de ações solidárias e de doações da comunidade para a manutenção de seus serviços. Saiba mais sobre a APAE RP em www.apaerpo.org.br.