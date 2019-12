Policia rodoviaria detém participantes de racha em rodovia

A apreensão dos veiculos e seus ocupantes aconteceu na SP 310 Km 398+500, em Catiguá/SP.

Os Policiais: 1° Sgt PM Franciel, Cb PM Andreazzi, Cb PM Massicano, apoio Cb Silvestre e Sd PM Gondin estavam realizando operação de combate aos rachas de motocicletas pela rodovia, quando foi surpreendido um grupo de motociclistas disputando corrida entre si em meio ao tráfego da via, foi realizado o cerco com o apoio da equipe de Catanduva e abordado três dos motociclistas que estavam praticando o crime de racha pela via.