Ferias frustadas – Moradores da região pagaram e não viajaram

Férias frustadas – Um grupo de pessoas contratou uma empresa que prometia uma viagem a praia com estadia e transporte. Entretanto ninguém conseguiu embarcar pois não havia ônibus ou reservas pra pousada prometida. Revoltados os moradores da região tentaram contato com a responsável pela organização, mas segundo as informações esta teria ficado doente e ninguém sabe dar informações exatas sobre o que ocorreu. Pelas apurações do jornal aproximadamente 80 pessoas que haviam adquirido os pacotes tiveram as férias frustadas. O preço variava em torno de 800 a 1.200 reais por pessoa.

VEJA RELATOS DE PESSOAS QUE HAVIAM ADQUIRIDO O SERVIÇO:

Nós também tentamos entrar em contato com a organizadora do evento mas ninguém respondeu . Segundo informações ela estaria com problemas de saúde.

Uma dica aos todos – esse tipo de serviço tem que ser em uma agência de viagens ou ter mensalmente a prestação de contas mostrando as reservas, os contratos e pagamentos, só assim para não ter surpresas desagradáveis.