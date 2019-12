Faleceu neste domingo a criança de 3 anos, que foi picada por escorpião

Morreu neste domingo (22), na Santa Casa de Franca a criança de 3 anos, que foi picada por um escorpião enquanto dormia com a mãe na cidade de Franca no último domingo (15).

Segundo informações, João Gabriel, dormia com a mãe quando foi picado por um escorpião do lado esquerdo do leito. De imediato a criança foi socorrida, sendo levada para o Pronto Socorro infantil e transferida para Santa Casa, onde ficou internada por sete dias. Consta no boletim de ocorrência, que a criança sofreu paradas cardíacas e fez hemodiálise.

