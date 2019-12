Facada e pancadaria em Boate de Matão

Uma garota de São Carlos, 23 anos e outra de Minas Gerais, 30 anos, que prestam serviços aos fins de semana para uma Casa Noturna, se estranharam e armadas com facas foram para a briga.

Eram cerca de 19h40 quando os cabos William e Wellington se deslocaram até a Boate onde ocorria uma briga entre duas garotas de programa, por motivos não especificados.

A depiladora de 30 anos relatou em sua versão no boletim de ocorrência que levou vários socos e uma facada na boca, sofrendo queda e escoriações pelo corpo.

Já sua desafeto, uma estudante de São Carlos, 23 anos, relatou que levou duas facadas, uma na perna e outra no pé. As unidades de resgate do Samu foram acionadas e encaminharam as vítimas ao Pronto Socorro.

Elas foram medicadas e permaneceram em observação no Hospital Carlos Fernando Malzoni. Os dados foram apresentados ao delegado Adriano Pitoscia, que estava de plantão na Delegacia.

Outras

Semanas atrás outras duas garotas de programa brigaram e uma delas ficou internada após levar várias facadas. Em outro caso, duas moças estavam vindo ‘prestar serviço’ em uma Boate e foram assaltadas no setor rural.

FONTE – https://www.mataourgente.com.br/noticias/15149/garotas-brigam-com-facas-em-casa-noturna-de-matao.html