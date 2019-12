Acidente deixa vítima fatal na rodovia vicinal Matão Araraquara

Um homem de 50 anos morreu e uma mulher ficou ferida em um grave acidente na tarde deste domingo (22), na Vicinal Graciano da Ressurreição Affonso, que liga Araraquara a Bueno de Andrada, Matão.

Segundo informações colhidas no local, o motociclista estava em uma CB500 vermelha, com placas de Ibaté, sentido Bueno, quando por motivos desconhecidos perdeu o controle, colidiu em um poste e caiu no acostamento.

PUBLICIDADE

A Unidade de Suporte Avançado (USA) foi acionada, mas a vítima morreu no local.

A mulher que estava na garupa foi socorrida para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Central.

A perícia foi acionada e a polícia irá investigar o caso.

Essa é a segunda morte em menos de 24 horas neste trecho.

FONTE – https://www.acidadeon.com/araraquara/cotidiano/policia/NOT,0,0,1472102,homem+morre+e+mulher+fica+ferida+na+vicinal+araraquara+bueno.aspx