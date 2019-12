TAQUARITINGA – Apresentadas por vereadores, Emendas Impositivas para 2020 totalizam R$ 1,9 milhão

Juntamente com o Orçamento Municipal – fixado em R$ 201.168.714,00 para 2020 –, a Câmara de Taquaritinga aprovou na sessão ordinária do dia 9 de dezembro as Emendas Impositiva a serem executadas pela Prefeitura no próximo exercício. Previstas na Lei Orgânica do Município, essas emendas individuais são de autoria dos vereadores e de execução obrigatória dentro do exercício.

Por meio dessas emendas, os vereadores podem ordenar despesas ao Executivo, o que significa um fortalecimento da função Legislativa. No próximo exercício, elas vão totalizar R$ 1,9 milhão, valor equivalente a 1,2% da Receita Corrente Líquida apurada neste ano.

Desse total, os parlamentares municipais indicaram recursos para investimentos diversos, como entidades assistenciais, Corpo de Bombeiros, programas esportivos, culturais e educacionais, segurança pública, entre outros itens. Uma parte foi destinada para a saúde pública, em simetria com as Emendas Impositivas da União. Considerando o valor disponibilizado às emendas, coube a cada um dos 15 vereadores destinar R$ 127.253,00 – metade, obrigatoriamente, para a área de saúde.

No "Diário Oficial do Município" desta sexta-feira (20), foram publicados quadros que mostram quanto cada vereador empenhou para cada ente ou programa beneficiado. Nos quadros abaixo, veja a soma de todas as emendas e as destinações respectivas.

EMENDAS IMPOSITIVAS DESTINADAS À SAÚDE

Comunidade Terapêutica Horto de Deus

R$ 53.600,00

Comunidade Terapêutica Feminina Jesus em Damasco

R$ 124.251,00

Comunidade Terapêutica Conselheiros de Deus

R$ 36.000,00

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais

R$ 108.500,00

Santa Casa de Misericórdia

R$ 245.712,83

Associação Protetora dos Animais

R$ 39.000,00

Grupo Amigos dos Animais

R$ 44.000,00

Associação de Voluntários no Combate ao Câncer

R$ 96.500,00

Hospital de Olhos

R$ 67.625,55

Associação Protetora dos Animais Anjos de Rua

R$ 41.653,00

Vida Positiva

R$ 6.753,00

Secretaria Municipal de Saúde

R$ 118.518,54

Base do Corpo de Bombeiros

R$ 2.000,00

Centro Cultural Adesca

R$ 27.000,00

Asilo São Vicente de Paulo

R$ 67.245,31

Banda Maestro José Antonio Marin

R$ 27.500,00

Caravana do Amor

R$ 40.500,00

Espaço Holístico Comunidade Rancho de Luz

R$ 8.000,00

Lar São João Bosco

R$ 48.000,00

Loja Maçônica Simbólica Mista Evolução Afio Sampieri n.º 18

R$ 23.500,00

Oficina de Santa Rita

R$ 29.126,55

Centro Espírita e Casa do Menor André Luiz

R$ 23.100,00

Rotary Club

R$ 26.000,00

Vila Vicentina Nossa Senhora Aparecida

R$ 56.500,00

Base do Corpo de Bombeiros

R$ 52.000,00

Oficina de Iniciação ao Fazer Teatral

R$ 15.000,00

Associação Cultural Acades

R$ 23.000,00

Associação Antialcoólica

R$ 31.739,00

Associação dos Deficientes Físicos e Surdos

R$ 18.000,00

Polícia Militar

R$ 33.252,95

Associação Amigos da Cultura e Lazer A Jardineira

R$ 23.000,00

Fundação Edmilson

R$ 16.600,00

Instituto Planeta Verde

R$ 13.000,00

Vida Positiva

R$ 2.000,00

Associação Reviva

R$ 34.000,00

Sociedade São Vicente de Paulo

R$ 28.000,00

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais

R$ 10.000,00

Associação de Voluntários no Combate ao Câncer

R$ 10.000,00

Secretaria de Cultura e Turismo

R$ 76.626,50

Secretaria Municipal de Educação

R$ 96.311,00

Secretaria Municipal de Esporte e Lazer

R$ 24.253,00

Secretaria Municipal de Obras e Meio Ambiente

R$ 40.366,00

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social

R$ 3.000,00