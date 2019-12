REGIÃO – Ladrão beneficiado com indulto natalino é preso, em Ribeirão Preto

Um presidiário de 52 anos, beneficiado com o indulto natalino foi preso pela ROCAM (Ronda Ostensiva com Apoio de Motocicleta) após tentar roubar uma moto e agredir um idoso – menos de 12 horas que saiu do sistema prisional, em Ribeirão Preto.

Segundo informações da PM, os Militares foram acionados via “190” para atender uma ocorrência de roubo, onde um idoso havia acabado de ser agredido por um bandido na rua Jorge Lobato na Vila Tibério.

O Roubo

O idoso que não teve o nome divulgado, contou que estava em sua residência, quando seu cachorro começou a latir. Estranhando, ele foi averiguar, momento que deparou com o ladrão tentando levar sua motocicleta. Ao se aproximar perto do bandido, a vítima indagou o acusado sobre o ocorrido – momento que foi agredido e ameaçado pelo suspeito. Que após as agressões e as ameaças fugiu a pé sentido rodoviária.

A prisão

Mediante as características do bandido, os PMs conseguiram deter o ladrão no cruzamento das ruas Padre Feijó com a Santos Dumont. Aos Policiais, o autor contou que havia acabado de sair da Penitenciária de Álvaro de Carvalho, para visitar seus parentes e chegando em Ribeirão, decidiu pegar uma moto para não ficar a pé.

José Carlos Firmino, que cumpre pena por roubo e estupro foi preso em flagrante e encaminhado para Delegacia.

https://xtudoribeirao.com.br/2019/12/20/ladrao-beneficiado-com-indulto-natalino-e-preso-em-ribeirao-preto/?fbclid=IwAR093WmWUyqDVmWNakJvvH3fqNcRczOMga8xR3MrSMzpUenVI8dUJuae_8k