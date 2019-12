Policia registra possível estupro de criança de 9 anos em Matão

Uma garotinha de 9 anos será encaminhada neste sábado ao Instituto Médico Legal (IML) de Araraquara para a realização de exames de uma suspeita de violência sexual contra a mesma, por membro da família.

De acordo com o relatório policial, a menina está em um local de acolhimento infantil e se queixou de fortes dores na parte íntima, sendo encaminhada rapidamente ao Pronto Socorro.

Como necessita de exames mais detalhados, a médica, Dra. Mirian, orientou a psicóloga para levar a mesma em Araraquara, onde os legistas do IML pode detalhar o quadro da menina.

De acordo com as informações, o inquérito estaria em curso desde novembro do ano passado, mas a garota foi amparada pela Casa, onde passa por tratamento psicológico.

Ela teria sido violentada por um membro da família, mas isso ainda está sendo apurado e nomes e endereço não podem ser divulgadas por ser menor de idade e segredo de Justiça, segundo os policiais Luís Carlos e Leandro.

Mas, vai aqui o alerta para que crianças e adolescentes façam as denúncias, desde que fundamentadas, de abusos por membros da família ou outros. Elas terão toda a proteção da Justiça e Polícia, além de tratamento psicológico.

FONTE – https://www.mataourgente.com.br/noticias/15143/policia-militar-registra-estupro-de-vulneravel.html?fbclid=IwAR0f7L1oB6CHQZMJmu1fo3WNGuEk8T7WF7kxiU73VB5GdQ3YC_Qs6SiP8rE