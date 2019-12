POLÍCIA MILITAR CUMPRE MANDADOS DE PRISÃO E PRENDE DOIS HOMENS PROCURADOS PELA JUSTIÇA E COM UM DELES UMA ARMA FALSA

Na data de ontem 19 de dezembro de 2019 a Polícia Militar de Guariba realizou uma Operação com o intuito de combater a criminalidade. E para isso foram cumpridos 09 mandados de prisão, no entanto alguns deles não moravam mas nos endereços emitidos pelo Judiciário, mas dois deles foram identificados e conduzidos a delegacia, e ainda com um deles foi localizado um simulacro (arma falsa).

Na operação foram utilizadas, além das viaturas de Guariba, viaturas da Atividade Delegada da Prefeitura, Atividade DEJEM do Estado e a Força Tática da Companhia de Jaboticabal.

BOPM- 10616 e 11560