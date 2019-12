Concessionária atende sete casos de pane seca por dia

De janeiro a novembro de 2019, a AB Triângulo do Sol registrou 2.337 ocorrências por falta de combustível, média de sete casos por dia. Além de ser considerada infração de trânsito, as panes secas atrasam a viagem e comprometem a segurança nas rodovias.

O gerente de operações da AB Triângulo do Sol, Ailton Pontes, esclarece que a pane seca expõe várias pessoas ao risco de acidentes. “Ao parar na rodovia, o veículo pode ser atingido por outro. Esta é uma situação que pode ser evitada com o planejamento da viagem”, pontua.

Para prevenir a falta de combustível e, consequentemente, a interrupção da viagem, a recomendação do especialista é não adiar o abastecimento, saber a localização dos postos de combustível e ter conhecimento sobre o consumo médio do veículo.

A concessionária recomenda ainda que o motorista faça uma revisão no veículo, verifique as condições do motor, sinalização, pneus, paletas de para-brisa, dentre outros itens de segurança. O condutor também deve verificar se o marcador de combustível está calibrado.

Socorro – Caso ocorra algum imprevisto na viagem e o motorista precise parar, por qualquer motivo, a AB Triângulo do Sol pode ser acionada para prestar auxílio pelo número 0800 701 1609 (ligação gratuita) e telefones de emergência disponíveis ao longo das rodovias.

Em caso de pane seca, se o veículo estiver em local que ofereça risco à segurança, um recurso da concessionária é enviado para remoção até o ponto de apoio mais próximo. A outra opção é encaminhar o motorista até o posto para aquisição do combustível e abastecimento do veículo. A AB Triângulo do Sol conta com recipiente adequado para este procedimento.

Infração – Ter o veículo imobilizado por falta de combustível, de forma a prejudicar a livre circulação dos demais usuários da via, é infração de trânsito média, de acordo com o Código de Trânsito Brasileiro (CTB). A legislação prevê apreensão do veículo, multa de R$ 130,14 e quatro pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

AB Triângulo do Sol I Programa de Concessões Rodoviárias do Estado de São Paulo

A concessionária AB Triângulo do Sol é responsável pela administração de 442 quilômetros de rodovias que compreendem o Lote 9 do Programa de Concessões Rodoviárias do Estado de São Paulo: Rodovia Washington Luís (SP-310), entre São Carlos e Mirassol; Rodovia Brigadeiro Faria Lima (SP-326), de Matão a Bebedouro; e Rodovia Carlos Tonanni / Nemésio Cadetti / Laurentino Mascari / Dr. Mario Gentil (SP-333), entre Sertãozinho e Borborema.

AB Triângulo do Sol I AB Concessões

A concessionária AB Triângulo do Sol pertence à AB Concessões, que tem como controlador o grupo italiano Atlantia. A AB Concessões figura entre as principais companhias de concessão rodoviária do Brasil e administra mais de 1,5 mil quilômetros de rodovias, sendo responsável pelas concessionárias paulistas AB Triângulo do Sol, AB Colinas, Rodovias do Tietê e, no estado de Minas Gerais, a AB Nascentes das Gerais.