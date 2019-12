Chegada do Papai Noel em Dumont emociona crianças

A prefeitura de Dumont preparou uma grande festa para as crianças da cidade. Papai noel chegou em um carro enfeitado com a participação de personagens e levou muita alegria as crianças, com distribuição de doces, bolos e presentes para as crianças.

Uma festa linda para a criançada que teve a organização da primeira dama e do prefeito Alan.