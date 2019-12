Banda São Luis se apresenta em Vista Alegre e Taiuva

A Banda Musical São Luis de Jaboticabal se apresenta em Vista Alegre do Alto em 21-12-2019 (sábado – 20h no centro da cidade após a santa missa) na finalização das comemorações do centenário do município e domingo (22-12-2019) nas festividades natalinas em Taiuva, também depois da missa na praça central.