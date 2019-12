Mais um feminicidio é registrado na região

Uma mulher de 44 anos foi encontrada morta em casa, na Avenida Cedral, no Jardim América em Araraquara, na madrugada desta quinta-feira (19), vítima de feminicídio.

O esposo, de 54 anos, é acusado pelo crime. Em depoimento, ele alegou que encontrou Maria Valdirene Aparecida Luiz morta, trocou sua roupa e pediu socorro para a vizinha, que chamou a Polícia Militar.

Segundo informações, o corpo foi encontrado com diversos ferimentos e sinais de defesa nas mãos, em uma casa muito suja, entre ratos e baratas.

Mario da Cruz foi preso em flagrante por feminicídio. A vítima apresentava manchas roxas pelo corpo, que não são recentes. De acordo com uma testemunha, a vítima apanhava constantemente do autor com um facão, que foi encontrado em um colchão com manchas de sangue.

O IC (Instituto de Criminalística) periciou o local, liberando o corpo que foi recolhido ao IML. Na delegacia de plantão, o autor foi autuado por feminicídio, ficando à disposição da justiça.