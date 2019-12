Jaboticabal utilizará mão de obra carcerária em prol da comunidade

Objetivo é ressocializar e oferecer novas oportunidades

A Prefeitura de Jaboticabal assinou um convênio com o Governo do Estado de São Paulo nesta sexta-feira (20), que regulamenta o uso de mão de obra gratuita para reformas e ampliações de prédios públicos.

O primeiro projeto será a construção de um arquivo e almoxarifado para o Departamento de Medicina e Segurança do Trabalho.

Nessa primeira etapa, 12 reeducandos serão utilizados nas reformas. “Vários países do mundo possuem exemplos muito bem-sucedidos. As pessoas cumprem penas por seus erros do passado, mas ganham a oportunidade de trabalhar para a sociedade, de se reintegrar, se regenerar. A escolha dos educandos é criteriosa. Muitos municípios começaram com um pequeno grupo e hoje contam com mais de 100 homens trabalhando”, afirma o prefeito José Carlos Hori.

Todos os reeducandos que trabalharão em Jaboticabal são do Centro de Detenção Provisória de Taiuva. “Como disse, é feito uma seleção muito criteriosa pela equipe do CDP para definir quem está apto a participar do programa. Acredito que o mais importante é colaborar com a recuperação desses homens. Em breve, muitos estarão em liberdade e projetos como esse ajudam a mostrar que existem outras opções na vida”, declara o prefeito Hori.

O projeto – Os reeducandos são reclusos com bom comportamento e que recebem uma bolsa mensal para trabalharem fora, sempre em grupos e por meio de parcerias com empresas ou órgãos públicos.

Todos são monitorados através de tornozeleira eletrônica. “Alguns já trabalharam em outras cidades, inclusive em Jaboticabal desde 2018, na reforma de um prédio utilizado pelo CEJUSC e pelo próprio CDP ao lado do Fórum”, finaliza Hori.

O Governo do Estado de São Paulo, através da Secretaria de Administração Penitenciaria, desenvolve o programa, muito tem sucedido onde é adotado, onde reeducandos do Sistema Prisional prestam serviços em projetos que beneficiam a sociedade.