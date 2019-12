Cadastro da biometria termina em 319 cidades de SP; quem perdeu o prazo pode agendar visita ao cartório entre janeiro e maio

O prazo para cadastramento biométrico obrigatório terminou às 18h desta quinta-feira (19) para 319 cidades do estado de São Paulo. O Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE-SP) anunciou que o prazo não será estendido. Quem mora nessas cidades e não cadastrou a biometria teve seu título de eleitor cancelado, apesar disso é possível refazer o título (veja lista de municípios abaixo).

Para regularizar a situação a tempo de votar em 2020 é necessário agendar uma visita ao seu cartório eleitoral ou em algum posto da Justiça Eleitoral no período entre 2 de janeiro e 6 de maio. É preciso levar documento original de identificação com foto, comprovante de residência emitido nos últimos três meses e título eleitoral, caso tenha. Quem perder o prazo de maio só poderá regularizar o título em novembro. Nesse caso, será cobrada uma multa de R$ 3,51.

É possível consultar a situação da inscrição eleitoral no site do TRE ou por meio da Central de Atendimento ao Eleitor do TRE-SP, no telefone 148. Até 30 de novembro de, 15 milhões de pessoas ainda precisavam fazer a biometria no país.

Entenda o cadastramento biométrico

Sem o título de eleitor válido não é possível:

Emitir passaporte;

Emitir documento de identidade;

Fazer matrícula em instituições de ensino;

Receber o salário, no caso de funcionários públicos.

Biometria gradativa

A meta do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) é concluir a operação em todo o país até 2022. Na capital paulista o cadastramento acontece de forma gradativa e não obrigatória.

De acordo com o Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE-SP), até o início de 2019, 15.261.556 eleitores fizeram a identificação biométrica no Estado – 46% do eleitorado paulista–, dos quais 4.416.373 estão na capital paulista – 48% dos eleitores da cidade.

Veja abaixo a lista das 319 cidades

Adamantina

Águas da Prata

Agudos

Alambari

Alfredo Marcondes

Altair

Alto Alegre

Alumínio

Álvares Florence

Álvares Machado

Américo Brasiliense

Américo de Campos

Amparo

Andradina

Angatuba

Anhumas

Aparecida

Apiaí

Araçariguama

Araçatuba

Arandu

Arapeí

Araraquara

Araras

Arco-Íris

Ariranha

Artur Nogueira

Arujá

Assis

Atibaia

Avanhandava

Avaré

Bálsamo

Bananal

Barbosa

Barra Bonita

Barra do Chapéu

Barra do Turvo

Barretos

Barrinha

Bastos

Batatais

Bebedouro

Bento de Abreu

Bernardino de Campos

Birigui

Boa Esperança do Sul

Bocaina

Boituva

Bom Jesus dos Perdões

Bom Sucesso de Itararé

Borá

Boracéia

Borebi

Bragança Paulista

Braúna

Brejo Alegre

Brodowski

Buri

Caçapava

Cachoeira Paulista

Cajamar

Cajati

Campina do Monte Alegre

Campo Limpo Paulista

Canas

Cândido Rodrigues

Capão Bonito

Capela do Alto

Caraguatatuba

Castilho

Catiguá

Clementina

Colômbia

Conchal

Cordeirópolis

Coroados

Cosmorama

Cruzeiro

Cubatão

Dirce Reis

Dois Córregos

Dourado

Duartina

Echaporã

Elias Fausto

Embu-Guaçu

Engenheiro Coelho

Espírito Santo do Pinhal

Espírito Santo do Turvo

Estiva Gerbi

Fernando Prestes

Fernandópolis

Ferraz de Vasconcelos

Flórida Paulista

Francisco Morato

Gavião Peixoto

Getulina

Glicério

Guaiçara

Guaimbê

Guaíra

Guapiara

Guaraçaí

Guaraci

Guaratinguetá

Guareí

Herculândia

Holambra

Hortolândia

Iacanga

Iacri

Ibirá

Ibitinga

Ibiúna

Icém

Iepê

Igaraçu do Tietê

Igaratá

Ilhabela

Indaiatuba

Ipaussu

Iperó

Ipuã

Iracemápolis

Itaberá

Itaí

Itanhaém

Itaoca

Itapecerica da Serra

Itapetininga

Itapeva

Itapira

Itapirapuã Paulista

Itapuí

Itararé

Itariri

Itatiba

Ituverava

Jaboticabal

Jacareí

Jaci

Jacupiranga

Jaguariúna

Jales

Jambeiro

Jandira

Jardinópolis

Jarinu

Jaú

Juquitiba

Lavínia

Lavrinhas

Leme

Lençóis Paulista

Limeira

Lins

Lorena

Lucianópolis

Luiziânia

Lutécia

Macatuba

Macaubal

Mairinque

Mairiporã

Manduri

Mariápolis

Marília

Mineiros do Tietê

Mirandópolis

Mirassol

Mirassolândia

Mococa

Mogi Guaçu

Mogi Mirim

Mongaguá

Monte Alegre do Sul

Monte Alto

Monte Aprazível

Monte Castelo

Monte Mor

Monteiro Lobato

Morungaba

Motuca

Murutinga do Sul

Nantes

Nazaré Paulista

Neves Paulista

Nipoã

Nova Campina

Nova Europa

Nova Granada

Nova Guataporanga

Nova Odessa

Novais

Óleo

Olímpia

Onda Verde

Orlândia

Oscar Bressane

Osvaldo Cruz

Ourinhos

Palmares Paulista

Panorama

Paraguaçu Paulista

Paranapanema

Parapuã

Pariquera-Açu

Parisi

Paulicéia

Paulínia

Paulistânia

Pederneiras

Pedra Bela

Pedreira

Pedro de Toledo

Penápolis

Pereira Barreto

Peruíbe

Piedade

Pilar do Sul

Pindamonhangaba

Pindorama

Pinhalzinho

Piraju

Pirangi

Pirassununga

Pitangueiras

Poá

Poloni

Pontal

Pontalinda

Porangaba

Porto Feliz

Porto Ferreira

Potim

Presidente Prudente

Quadra

Rancharia

Registro

Ribeira

Ribeirão Bonito

Ribeirão Branco

Ribeirão Grande

Ribeirão Pires

Rincão

Rio Claro

Rio Grande da Serra

Roseira

Sabino

Sagres

Salesópolis

Salto

Santa Adélia

Santa Bárbara D’Oeste

Santa Branca

Santa Cruz da Conceição

Santa Cruz do Rio Pardo

Santa Ernestina

Santa Isabel

Santa Lúcia

Santa Mercedes

Santo Antônio de Posse

Santo Antônio do Aracanguá

Santo Antônio do Jardim

Santo Antônio do Pinhal

Santo Expedito

Santópolis do Aguapeí

São Bento do Sapucaí

São Caetano do Sul

São João da Boa Vista

São João do Pau D’Alho

São Joaquim da Barra

São José do Barreiro

São José do Rio Pardo

São José dos Campos

São Lourenço da Serra

São Pedro do Turvo

São Roque

São Sebastião

Sarapuí

Sebastianópolis do Sul

Serra Azul

Serrana

Sertãozinho

Sete Barras

Severínia

Silveiras

Socorro

Sud Mennucci

Suzanápolis

Tabapuã

Tabatinga

Taboão da Serra

Taiaçu

Taiúva

Tanabi

Tapiraí

Taquaral

Taquaritinga

Taquarivaí

Tatuí

Tejupá

Timburi

Torre de Pedra

Trabiju

Tremembé

Tuiuti

Tupã

Tupi Paulista

Ubatuba

Ubirajara

União Paulista

Valentim Gentil

Valinhos

Valparaíso

Vargem

Vista Alegre do Alto

Votuporanga

FONTE – https://g1.globo.com/sp/sao-paulo/noticia/2019/12/19/cadastro-da-biometria-termina-em-319-municipios-de-sp-quem-perdeu-o-prazo-pode-agendar-visita-ao-cartorio-entre-2-de-janeiro-e-6-de-maio.ghtml