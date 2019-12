𝐓𝐄𝐍𝐎𝐑 𝐉𝐄𝐀𝐍 𝐖𝐈𝐋𝐋𝐈𝐀𝐌 𝐒𝐄 𝐀𝐏𝐑𝐄𝐒𝐄𝐍𝐓𝐀 𝐍𝐎 𝐍𝐀𝐓𝐀𝐋 𝐈𝐋𝐔𝐌𝐈𝐍𝐀𝐃𝐎

π“π„ππŽπ‘ 𝐉𝐄𝐀𝐍 π–πˆπ‹π‹πˆπ€πŒ 𝐒𝐄 𝐀𝐏𝐑𝐄𝐒𝐄𝐍𝐓𝐀 𝐍𝐎 𝐍𝐀𝐓𝐀𝐋 πˆπ‹π”πŒπˆππ€πƒπŽ

Na próxima segunda-feira, dia 23, a Prefeitura de Barrinha, através da Prefeita Mila Marcari preparou uma linda surpresa para população. O consagrado tenor Jean William, filho de Barrinha, que jÑ se apresentou nas principais salas de concerto do Brasil e em cidades importantes do mundo farÑ um show na Praça Matriz.

A atração faz parte do cronograma preparado pela Prefeita Mila, durante todo o mΓͺs de dezembro no Natal Iluminado.

O show é gratuito e começa a partir das 20h.

VocΓͺ Γ© o nosso convidado!