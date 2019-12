MATÃO – Vereadores convocam Secretários e Diretor para darem explicações sobre supostas irregularidades em loteamentos

Os vereadores da Câmara Municipal de Matão aprovaram na Sessão Ordinária desta segunda-feira, dia 16, o requerimento nº 852/2019, convocando os Secretários Municipais, Hudson Aparecido Martins, Carlos Vicente Hasselar, Gérson Piva Júnior e Marcos Roberto do Nascimento, nomeados pela Portaria nº 13.969, de 05 de novembro de 2019, juntamente com o Diretor de Habitação, Haroldo Gonçalves, para prestarem informações à Casa Legislativa sobre os embargos dos loteamentos de nossa cidade. Os convocados deverão comparecer nesta sexta-feira, dia 20, às 08h00, no plenário da Câmara, em conformidade com o artigo 12, incisos XIV e XV da Lei Orgânica do Município de Matão, para prestarem as informações requeridas pelos vereadores.

A imprensa e a população interessada poderão acompanhar pessoalmente no plenário ou através do site da Câmara www.camaramatao.sp.gov.br