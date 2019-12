Escritor Plauto, Recebe Homenagem de Honra ao Mérito Na Câmara Municipal de Pontal

Plauto Nogueira Da Silva, Nasceu em Pontal dia 14 de agosto de 1991, Foram 44 cirurgias em 26 anos. Um pai morto em um acidente de trânsito aos 6 anos. Seis meses internado na Unidade de Emergência do Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto.

Esses números podem assustar e desmotivar muitos, mas não Plauto Nogueira da Silva. Nascido em Pontal com mielomeningocele [defeito congênito em que a medula espinhal de um bebê em desenvolvimento não se desenvolve adequadamente] e vítima de paralisia infantil, o primeiro lugar que Plauto conheceu foi a sala de cirurgia.

A infância? Foi passada na Apae (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais). “Fiquei no berçário e fui crescendo lá. Passei por psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogas que me ensinaram a comer e me movimentar sozinho”, lembra.

Porém, conforme foi crescendo, Plauto começou a se aventurar cada vez mais. “Fiz até o pré [atualmente 1º ano] na Apae. Na primeira série comecei a ficar na Apae de manhã e ir para a escola de tarde”, relembra. Porém, na oitava série, uma úlcera nas nádegas quase custou sua vida.

“Eu sempre usei a cadeira de rodas. Como ficava sempre em uma posição só, entrei em um estado muito crítico. Como tive infecções, perdi até uma parte da minha perna porque apodreceu”, relata.

Em seis meses de internação em 2008, Plauto encarou 22 cirurgias, 22 Bolsas de sangue e plasma, crises convulsivas e um coma. A mãe, Aleuda Alves Brito da Silva, relembra os meses de apreensão como se fosse ontem. “Fiquei seis meses dentro de um hospital, sem vir à minha casa. Não foi fácil, mas com muita luta conseguimos sair”, conta a mulher de 54 anos.

Presente e futuro de vitórias

Com o certificado do Ensino Médio e o sonho de prestar Direito, Plauto agora dedica seus dias para contar sua história. Além de compartilhar suas lutas e vitórias durante os cultos de sua igreja, Plauto decidiu registrá-las no papel.

Na Data do dia 16/12/2019, Plauto Nogueira Da Silva, e alguns amigos foram Homenageados, pelos seus trabalho prestado na cidade!