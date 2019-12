Domingo tem Feira de Vinil em Jaboticabal

Domingo tem Feira de Vinil em Jaboticabal

No próximo domingo, dia 22 de dezembro, acontece na Praça Ernesto Poli (Terceira Idade), a quarta e última edição da Feira de Discos de Vinil de 2019. Promovida pela Prefeitura de Jaboticabal, por meio do Departamento de Cultura, a Feira de Discos de Vinil acontece desde 2017 e vem se tornando um atrativo diferente nas manhãs de domingo, sempre aguardada pelos amantes das “bolachas”.

Na Praça Ernesto Poli já acontece tradicionalmente a feira livre de hortifrutigranjeiros, sempre com excelente qualidade e grande procura, e a Feira de Discos de Vinil vem como mais uma atividade para animar as manhãs de domingo no coreto da praça, que já recebe atrações musicais uma vez por mês.

“Para a última edição do ano, a Feira vem com um lote novo de produtos, bastante lps de rock, cerca de 400 títulos por apenas R$ 10 cada um e nos mais variados estilos. E como novidade, atendendo a pedidos do público, uma caixa de títulos sertanejos”, explica José Mário de Oliveira, diretor de Cultura do município.

A feira de discos de vinil tem início às 8h e se encerra às 12h. E o público pode aproveitar para comer um pastel, tomar um caldo de cana ou suco de laranja, comer uma pamonha e ainda levar produtos de primeira qualidade para a casa.