Curso de qualificação profissional forma cerca de 30 panificadores em Jaboticabal

Curso de qualificação profissional forma cerca de 30 panificadores em Jaboticabal

Cerca de 30 pessoas concluíram o curso de Panificação oferecido pelo programa “Via Rápida Emprego”, do Governo do Estado, em Jaboticabal, e receberam seus certificados em uma cerimônia na Câmara Municipal de Jaboticabal, na noite dessa terça-feira (17/12).

Realizado em uma unidade móvel de 25 de novembro a 16 de dezembro, com espaço para aulas teóricas e práticas, o curso de qualificação profissional foi solicitado ao governo estadual pelo vereador Pepa Servidone (CIDADANIA). Esta é a segunda vez, em um ano, que o parlamentar consegue trazer para a cidade a carreta itinerante com cursos de formação. A primeira vinda da unidade móvel foi para o oferecimento do curso de Soldador, no início deste ano.

“Que vocês realmente tirem proveito desse curso. Levem esse aprendizado para a casa de vocês, quem sabe para um trabalho caseiro, para vender seus produtos e trazer sustento para a família, ou para alguns ingressar no mercado de trabalho, nas padarias, por exemplo. Agradeço a todos pelo empenho. Parabéns a vocês por acreditar e finalizar esse curso”, manifestou Servidone, que já adiantou que o próximo passo é garantir a vinda do curso de Açougue em 2020.

Para o eletricista Murilo Takashi Iosimuta, o curso serviu para a ampliação do conhecimento. “Fiz para aprender, e aprendi bastante coisa. Quem sabe até uma nova profissão?! Se pintar uma oportunidade, estamos aí!”, declarou o formando.

Representando o prefeito municipal, José Carlos Hori, o secretário de Saúde, João Roberto da Silva, utilizou a tribuna para destacar que “o conhecimento adquirido é para a vida toda. De modo que esses ensinamentos, de propriedade intelectual de vocês, nunca mais ninguém tira. Mas, o mais importante, é que vocês usufruam desse conhecimento para poder galgar outras posições na vida, para poder ensinar outras pessoas e também para poder ganhar um pouco de dinheiro”, discorreu Silva.

O ato foi encerrado pelo diretor da FATEC Jaboticabal, representando o Centro Paula Souza, responsável pela organização do curso em Jaboticabal, Prof. Dr. Leonardo Lucas Madaleno. “A qualificação é importante, é uma porta de entrada para o emprego, e certamente é o que todos vieram buscar. Mostrem essa habilidade que vocês aprenderam durante esse tempo. Esse é só um começo. Aliás, fiquei sabendo que o pão de vocês está muito bom, e eu só acho que faltou vocês levarem um pão lá na FATEC”, brincou o diretor da instituição, que antes de finalizar seu pronunciamento, agradeceu ao vereador Pepa Servidone pelo esforço junto ao Governo Estadual para a vinda do curso. “Não é toda cidade que consegue trazer essa carreta”, pontuou Madaleno.