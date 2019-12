Trem natalino encanta região e leva centenas as estações

O Natal nos Trilhos, da Rumo levou as locomotivas 9380 e 7202 para circularem iluminadas por 30 cidades de São Paulo com dois vagões históricos. A iniciativa é fruto de uma parceria com a Associação Brasileira de Preservação Ferroviária (ABPF). na região o trem passou por Candido Rodrigues, Santa Ernestina, Dobrada, Taquaritinga e Matão .

VEJA IMAGENS

COLABORADOR SAUL MARTINS

COLABORADOR – DOUGLAS RIBEIRO