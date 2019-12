Taiúva- Região dos Lagos começa receber nova iluminação!

Faz parte do projeto da denominada Regiao dos Lagos ( 1), localizado no bairro Primavera, a implantação de novos Postes de Luminárias por toda Pista de Caminhada e, em outros pontos .

Também já iniciaram a colocação de novos pisos , novos portões e, em breve , serão realizadas pinturas nos vestiários, banheiros, muros etc.

Agradecemos o apoio do Dep Fed Cel Tadeu que acompanhou a liberação dos recursos junto ao Ministério do Turismo.