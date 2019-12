Bandidos fazem arrastão em festa e assaltam 40 pessoas

A madrugada desta terça-feira, dia 17, foi agitada nos meios policiais de Jaboticabal. Entre as ocorrências, durante uma festa de confraternização que estava sendo realizada em uma chácara, localizada na antiga estrada que liga Jaboticabal a Guariba, cerca de 40 pessoas foram assaltadas.

As vítimas estavam em confraternização quando quatro homens encapuzados e armados, renderam todas as pessoas em um cômodo do local. Elas tiveram celulares roubados além de dois veículos que foram levados com os bandidos, um Honda Fiat e um Kia.

As testemunhas acreditam que eram adolescentes. As polícias Civil e Militar investigam o caso. Caso haja alguma denúncia sobre este caso é possível fazer pelo 190.

