Vice presidente da Câmara de Sertãozinho é detido após confusão em bar

Uma confusão em um bar de Sertãozinho terminou com um vereador imobilizado na madrugada desta terça-feira (17). Ele se recusou a passar por revista e os policiais tiveram que imobilizá-lo. A Polícia Civil investiga suposto abuso de autoridade dos policiais e também desobediência por parte do vereador.

Segundo relato dos policiais que atenderam à ocorrência, por volta das 3h eles se dirigiram ao bar Elite Pub e Music para atender uma ocorrência. Lá, determinaram que os frequentadores saíssem do bar e passassem por revista do lado de fora.

Um dos clientes, Fábio José da Silva, também vereador na cidade e vice-presidente da Câmara, se negou a sair. Depois, acabou saindo, mas, do lado de fora, disse que não passaria por revista, desrespeitando a ordem de colocar a mão na cabeça e encostar na parede.

Os policiais partiram então para a imobilização, empregando um golpe conhecido por chave cervical, momento no qual foram xingados. Um dos policiais levou uma mordida na mão. O homem foi algemado e levado para a delegacia da cidade, onde o caso foi registrado.

Versão

De acordo com o depoimento do vereador à Polícia Civil, ele alegou que chegou ao bar na companhia de um amigo e que obedeceu as ordens dadas pelos policiais. Quando foi se identificar como vice-presidente da Câmara, levou um soco pelas costas, desferido por um dos policiais, que teria acertado o lábio dele.

Depois, acabou imobilizado, algemado e colocado na viatura da PM. Ele alegou também que um dos policiais passou a rir da situação.

Além do professor e dos policiais, duas testemunhas foram ouvidas. As versões serão investigadas pela Polícia Civil.

POR EDUARDO SCHIAVONI – TV THATHI