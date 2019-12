POLÍCIA MILITAR DE GUARIBA FAZ OPERAÇÃO E PRENDE HOMEM PROCURADO PELA JUSTIÇA

Nesta terça-feira, 17 de dezembro, a Polícia Militar de Guariba realizou uma operação que culminou na prisão de um homem que era procurado da Justiça.

Durante o patrulhamento pelos bairros de interesse de segurança, os patrulheiros abordaram um indivíduo já conhecido nos meios policiais por crimes cometidos em datas anteriores e com ele encontraram drogas e dinheiro da venda, ao consultarem os bancos de dados da Polícia Militar, descobriram que aquele indivíduo estava procurado pela justiça.

A Operação contou com as viaturas de Guariba, atividade DELEGADA e DEJEM.

Foram realizados abordagens a indivíduos em atitude suspeita e veículos, e foi desenvolvida buscando a manutenção do trabalho desenvolvido no ano de 2019 na redução dos indicadores criminais.