Plano de saúde de funcionários públicos de Matão é suspenso por falta de pagamento

O anúncio foi feito pelo sindicato da categoria:

Comunicamos que o Plano de Saúde Unimed foi suspenso por período indeterminado a partir de hoje 17/12/2019, por falta de pagamento da Prefeitura Municipal de Matão. Desde a semana passada os dirigentes do sindicato junto com diretores da Unimed estavam conversando e tentando chegar em um acordo para que isso não acontecesse. O sindicato conseguiu segurar por mais uma semana o plano atendendo os servidores, porém nesta última segunda feira, a Prefeitura não sinalizou negociações com a Unimed e o plano foi suspenso. O sindicato ainda está procurando recursos e meios para negociações junto a Unimed e Prefeitura, pois sabemos que desconta uma parte que é dos servidores, porém mesmo assim, a parte que cabe a municipalidade está em aberto e isso ocasionou a suspensão do plano de saúde. Maiores informações diretamente no sindicato.